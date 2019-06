Hulpverleners willen zevende kind “in kritieke toestand” vanuit Syrië naar België halen

Belgische hulpverleners willen een zevende kind van ISIS-strijders vanuit Syrië naar België halen. Dat meldt De Morgen. Het anderhalf jaar oude kind zou zich door ondervoeding in kritieke toestand bevinden.

“We hebben donderdag vernomen dat het kind zich in het vluchtelingenkamp van Al-Hol bevond”, bevestigt delegatieleider Gerrit Loots vanuit Syrië aan De Morgen. “Door enorme ondervoeding is het er slecht aan toe. Het kind eet en drinkt niet meer. Nu weten we dat het is opgenomen in een veldhospitaal. Wij proberen daar contact mee op te nemen.”

Volgens Loots willen de Koerdische autoriteiten toestemming gegeven om het kind naar België te repatriëren, maar is dat voorlopig moeilijk gezien de kritieke toestand van het kind. Bovendien is er nog geen akkoord met de Belgische overheid. “Op dit moment is het dus nog uitgesloten”, zegt Loots. “Maar als het nodig is, zijn we daartoe bereid.”

Eerder deze week werden al zes kinderen van ISIS-strijders vanuit Syrië naar België gerepatrieerd.

