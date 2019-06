Ook Huawei stelt lancering van plooibare smartphone uit

Na Samsung stelt ook Huawei de lancering van zijn plooibare smartphone uit. In plaats van deze maand, zou het nieuwe toestel ‘Mate X’, waarvan het beeldscherm kan uitklappen tot de grootte van een tablet, in september op de markt komen.

Er moeten nog extra testen worden uitgevoerd, verklaarde een woordvoerder van Huawei aan de Amerikaanse zakenzender CNBC. “We willen geen product op de markt brengen dat ons imago schaadt.”

Samsung zou zijn Galaxy Fold normaal al in april op de markt brengen. Maar de lancering werd op het laatste moment uitgesteld, nadat enkele journalisten problemen hadden ondervonden met de testexemplaren en daarover bericht uitbrachten. Een nieuwe lanceringsdatum heeft Samsung nog niet.

Handelsoorlog

Volgens Huawei zou de nieuwe smartphone toch zoals gepland draaien op het Google-besturingssysteem Android. De plooibare smartphone werd immers al in februari voorgesteld, drie maanden vooraleer de VS Huawei op een zwarte lijst plaatsten, waardoor er uitvoerbeperkingen voor Amerikaanse bedrijven die zaken doen met het Chinese bedrijf gelden. Maar voor software voor reeds geproduceerde smartphones zou tot midden augustus een uitzondering worden gemaakt. Of op de plooibare Huawei-toestellen ook de apps Gmail en Google Maps geïnstalleerd zullen staan, zou nog voorwerp uitmaken van onderhandelingen.

De Huawei Mate X zal rond de 2.300 euro kosten. Samsung zette een prijs van 2.000 euro voorop voor zijn Galaxy Fold.