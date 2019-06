Wegpiraat wil mildere straf voor ongeval met twee doden: “Een vonnis van 18 pagina’s, dat is gewoon niet ernstig”

Wim B. veroorzaakte in mei 2018 een dodelijk ongeval in Torhout. Foto: rr

Kortemark / Torhout / Staden / Menen - Een 44-jarige man uit Menen heeft in beroep om een mildere bestraffing gevraagd voor een ongeval met twee dodelijk slachtoffers in Torhout. Wim B. werd door de politierechter veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf en tien jaar rijverbod. In dat vonnis hekelde de rechter het feit dat de beklaagde ondanks talloze veroordelingen toch op vrije voeten was.

Op 22 mei 2018 reed Wim B. in Torhout aan 110 tot 120 kilometer per uur over de Oostendestraat, waar de maximumsnelheid 70 is. In een flauwe bocht ter hoogte van het kasteel van Wijnendaele verloor hij de controle over het stuur. De Opel Movano belandde door de middenberm en kwam frontaal in botsing met een tegenligger.

Voor de bestuurder van dat voertuig kwam alle hulp te laat. De 64-jarige man uit Staden was onderweg om zijn vrouw en een vriendin naar het station te brengen. De 60-jarige vriendin uit Werken bezweek op 30 november aan haar verwondingen. Ook haar echtgenoot zat in het voertuig tijdens het fatale ongeval.

Rijverbod

Wim B. liep zelf ook levensbedreigende verwondingen op, waardoor hij niet aangehouden werd. De Menenaar had de gevangenis amper vier dagen eerder verlaten en had nog een rijverbod. De politierechter benadrukte in zijn vonnis van 2 april dat een functionerende strafuitvoering de feiten had kunnen voorkomen. De dag na het vonnis werd de beklaagde opnieuw opgesloten in de gevangenis.

In beroep vroegen zijn advocaten vrijdag om een mildere gevangenisstraf, gekoppeld aan strenge voorwaarden. “Die man wil zich psychiatrisch en voor zijn alcoholprobleem laten begeleiden. Een levenslang rijverbod zou hij perfect begrijpen”, aldus meester Bart Verbelen. De verdediging pleitte ook dat B. enigszins de dupe is geworden van de politierechter zijn misprijzen voor het politiek systeem en de strafuitvoering. “Een half uur na het pleidooi hadden we al een vonnis van 18 pagina’s, dat is gewoon niet ernstig”, aldus meester Mieke Byttebier.

De rechtbank doet uitspraak op 28 juni.

