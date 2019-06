Wegpiraat die 14-jarig meisje zwaargewond achterliet na aanrijding is vrijgelaten: “Hij is bij ons zéér goed gekend”

Schaarbeek - De man die verdacht wordt van het ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek donderdag is vrijdagmiddag onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De man wordt wel in verdenking gesteld. Dat meldt het parket.

Donderdagochtend omstreeks 8 uur reed een autobestuurder op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat een overstekend 14-jarig meisje aan, en pleegde vluchtmisdrijf. Het meisje raakte daarbij levensgevaarlijk gewond, maar is ondertussen niet langer in levensgevaar.

Het Brusselse parket opende meteen een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval, terwijl de politie alles in het werk stelde om de gevluchte bestuurder op te sporen. In de loop van de namiddag kon dan de bestuurder, de 28-jarige M. Y., opgepakt worden.

Voorgeleid

Vrijdag liet het parket de man voorleiden bij de onderzoeksrechter, en vroeg om hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen. De onderzoeksrechter stelde de man weliswaar in verdenking voor opzettelijke slagen en verwondingen met vluchtmisdrijf, maar liet hem vrij onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat hij geen voertuig mag besturen. “Bij niet naleving van deze voorwaarden opgelegd door de onderzoeksrechter kan de verdachte nog steeds in voorlopige hechtenis geplaatst worden”, aldus het parket.

M. Y. is allesbehalve een onbekende voor het gerecht. “Hij is bij ons zéér goed gekend”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Hij is ook al eerder veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod opgelopen. Hij mocht dus gisteren niet achter het stuur van een wagen zitten. De wagen waarmee hij rondreed, was gehuurd onder een andere naam dan de zijne.”