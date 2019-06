Asco start voorzichtig weer op na cyberaanval, maar verlengt tijdelijke werkloosheid tot dinsdag

Zaventem - Asco, het bedrijf uit Zaventem dat wegens een cyberaanval al zijn activiteiten sinds een week heeft gestaakt, is begonnen met zijn systemen geleidelijk weer op te starten, maar heeft de technische werkloosheid wel verlengd tot volgende dinsdag. Dat maakte de directie bekend in een bericht aan het personeel.

“De situatie blijft complex, maar we zijn er met de hulp van externe expertise in geslaagd om te beginnen met een veilige heropstart van onze systemen in de verschillende sites. Dit betekent dat onze activiteiten stap voor stap opnieuw opgestart worden. Daarom is het mogelijk dat uw aanwezigheid toch vereist wordt in de komende dagen. Gelieve dus bereikbaar te blijven”, aldus de directie in een mededeling aan het personeel.

Asco stelt in totaal 1.500 mensen tewerk van wie ongeveer 1.000 in Zaventem. De rest werkt in de VS, Duitsland en Canada. Het bedrijf levert vliegtuigonderdelen aan alle grote vliegtuigbouwers en aan leveranciers van die bedrijven. Asco werd vorige week vrijdag getroffen door een cyberaanval met ransomware en legde daarop al zijn activiteiten stil. Voor de werknemers werd bij de RVA een aanvraag ingediend tot tijdelijke werkloosheid.