ISIS ging actief op zoek naar vrouwen om het kalifaat te bevolken

De propaganda van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) was expliciet ook gericht op vrouwen, in tegenstelling tot andere fundamentalistische organisaties. IS zag voor de vrouw een actieve rol weggelegd in de jihad, vooral, maar niet alleen, omdat zij nieuwe strijders kan baren, zo blijkt uit onderzoek van Europol.

Om vrouwen naar het zelfbenoemde kalifaat in Irak en Syrië te lokken, kregen zij veel meer rollen dan alleen die van echtgenote en moeder toebedeeld. Ze werden ook ingezet als arts, lerares, ‘moreel agent’ of strijder. Maar de belangrijkste taak voor de vrouwelijke IS-aanhangers lag thuis.

Vrouwen werden ook geacht zich te offeren als martelaar. “Zoals het kalifaat is gevuld met mannen die meer van de dood houden dan de kruisvaarders van het leven, geldt dat ook voor de vrouwen van Islamitische Staat”, getuigde een vrouwelijke propagandist van de beweging.

Propaganda

Dat het kalifaat ook een lijdensweg vormde, meldde IS duidelijk in de propaganda. Het lijden en de rampspoed zijn volgens de beweging echter “een onderdeel van het goddelijke plan en een belangrijke stap op weg naar het paradijs”.

Sinds de val van het kalifaat worden vrouwen meer opgeroepen om de wapens op te nemen, verklaarde Europol-directrice Catherine De Bolle vrijdag bij de voorstelling van het rapport in Den Haag. Het voorbije jaar was 15 procent van de in de EU veroordeelde IS-strijders een vrouw. “Ze zijn voor IS onmisbaar, zowel in conflictzones als in het Westen”.

Grote wijzigingen op til

Europol meent dat de manier waarop IS een beroep doet op vrouwen wel eens de weg zou kunnen effenen voor mogelijk grote veranderingen in de rol van jihadi-vrouwen in de toekomst.

Het onderzoek van Europol was alleen gericht op de propaganda die vrouwen naar het kalifaat moest lokken. De psychologische en sociale factoren die daarbij een rol hebben gespeeld, zijn niet onderzocht.