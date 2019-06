Opgelet, verkeershinder: communicant Harley Davidson Peirsman laat zich begeleiden door 400 motards

Turnhout / Kasterlee - Harley Davidson Peirsman, de zoon van Eddy Peirsman uit ‘Don’t worry be happy’, doet zondag zijn communie, en dat zullen ze geweten hebben in Turnhout en omstreken. In die mate zelfs dat de lokale politie waarschuwt voor verkeershinder.

De lokale politie regio Turnhout “wil de weggebruikers op de hoogte brengen van mogelijke hinder door twee evenementen die ongeveer gelijktijdig plaatsvinden”. Harley Davidson Peirsman uit Kasterlee, bekend geworden door het Vier-programma Don’t worry be happy, viert zaterdag zijn plechtige communie samen met de leerlingen van de 3Master in de Pinksterkerk aan de Koningin Astridlaan in Turnhout.

“De ouders van de jongen deden onlangs in de tv-show Gert Late Night een oproep om tijdens de verplaatsing van en naar de kerk begeleid te worden door zo veel mogelijk motorrijders. Op dit moment zouden al zo’n 400 motorrijders hun aanwezigheid hebben bevestigd”, zegt een woordvoerder bij de politie. “Zij rijden om 9.45u in een lange stoet vanuit Kasterlee,via de Steenweg op Diest, de Steenweg op Zevendonk en de ring rond Turnhout naar de Pinksterkerk. Na de misviering, omstreeks 12.30u, begeleiden de motards de jongen via Vosselaar, Beerse, Gierle, Tielen en Lichtaart naar Olen.”