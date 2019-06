Nederlandse taxichauffeur ontslagen omdat hij oude vrouw met rollator opjaagt: “Hij vond dat mensen zich te veel bemoeiden”

Een Nederlandse taxichauffeur is ontslagen omdat hij zich bijzonder onbeleefd gedragen had tegen een oude vrouw met een rollator. De man liep haar voortdurend op te jagen, zeer tegen haar zin.

Het filmpje van de man werd door een toeschouwer op Facebook gezet en leverde duizenden ‘dislikes’ en boze reacties op. Op de beelden is te zien hoe een erg gestresseerde taxichauffeur een oude vrouw met een rollator loopt op te jagen. Ze moet met hem mee en hij heeft nog ander werk, zo probeert hij haar meerdere keren duidelijk te maken. Haar helpen doet hij niet: dat laat hij over aan de andere mensen die het tafereel gadeslaan. “De weg is vlak, kom maar”, blijft hij aandringen, terwijl hij in zijn handen klapt. “Andere chauffeurs zouden al lang weggegaan zijn.”

“De video heeft me zeer geschokt”, zegt Arno Janssen, algemeen directeur van Regiotaxi, na het zien van het filmpje. “Ik schaam me diep. Dit gedrag getuigt van weinig respect voor de medemens.”

Ontslagen

Hij heeft sindsdien contact opgenomen met de provincie Utrecht, opdrachtgever van zijn bedrijf, en heeft de dochter van de vrouw inmiddels ook aan de lijn gehad. “Ik heb gezegd dat ik me schaam en heb mijn excuses aangeboden.”

En de chauffeur? Die werd op staande voet ontslagen. “Zijn conclusie was ook dat het ontoelaatbaar gedrag was”, zegt Janssen, die met hem belde. “Maar berouw toonde hij niet. Hij begreep wel dat wij het onacceptabel vonden. Maar uit het gesprek met hem maakte ik op dat hij zich vooral ergerde aan het gedrag van omstanders. Hij vond dat ze zich te veel bemoeiden. Logisch toch, als hij zich zo gedroeg?”