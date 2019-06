Baby die uit buik van vermoorde moeder werd gesneden, overlijdt 2 maanden na gruwelijke feiten

Yadiel Lopez, de baby die eind april uit de buik van zijn zwangere, gewurgde moeder werd gesneden, is overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de familie van de 19-jarige vrouw en de pasgeboren jongen. Zijn moeder werd op 23 april naar een huis gelokt waar ze babykleertjes zou krijgen, maar werd in de kelder vermoord door een 46-jarige vrouw en haar dochter.

LEES OOK. Vrouw die tiener vermoordde en haar ongeboren baby uit haar buik sneed, poseerde er nog mee in het ziekenhuis

Nadat Marlen Lopez was gewurgd, stal een van de moordverdachten de baby uit haar buik en deed ze alsof het haar eigen kind was. Een DNA-staal weerlegde die bewering, en Yadiel werd herenigd met zijn rouwende vader. De baby was volgens dokters hersendood, maar de familie van de jongen weigerde dat te accepteren. Twee maanden na de gruwelijke feiten en nadat vader Yovani afscheid moest nemen van zijn vrouw, krijgt hij opnieuw een zware klap te verwerken.

De verdachte van de moord, Clarisa Figueroa, wordt aangeklaagd voor doodslag met voorbedachten rade. De 46-jarige vrouw deed al maanden alsof ze zelf zwanger was voor ze Lopez vermoordde en zette zelfs foto’s op sociale media van de kinderkamer. Haar dochter zit in de cel omdat ze hielp om de 19-jarige Lopez te vermoorden. De vriend van Figueroa (40) werd opgepakt omdat hij de moord probeerde te verdoezelen.

bekijk ook

26 jaar bleef de dood van Bonnie ongestraft, maar bal gaat aan het rollen nadat zoon een schedel vindt in tuin

Zwanger playboymodel en huisgenote opgepakt voor brutale moord op 71-jarige psychiater