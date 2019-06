“Zo veel seksueel uitgehongerde mannen”: politica niet mals voor collega’s tijdens abortusdebat

Norma Torres, een Democratisch congreslid in de VS, haalde woensdag hard uit naar haar mannelijke collega’s tijdens een debat over abortus. Ze vond het ‘bijzonder vermoeiend om zo veel seksueel uitgehongerde mannen te aanhoren’ over het recht van een vrouw om te kiezen voor abortus. Haar woorden werden uiteindelijk geschrapt uit de notulen. En daar had ze het enorm moeilijk mee, zoals bovenstaande beelden bewijzen.