“De heks is dood”: oprichtster van legendarische sekte ‘The Family’ gestorven

De Australische sekteleider Anne Hamilton-Byrne is op 97-jarige leeftijd in Melbourne overleden. Haar sekte, The Family, werd beschuldigd van het opsluiten en hersenspoelen van kinderen in de jaren 70 en 80. Voor de meeste beschuldigingen stond de vrouw nooit terecht.

De drugsverslaafde yogalerares Anne Hamilton-Byrne geloofde dat ze een reïncarnatie van Jezus Christus was. Eind jaren 60 ontmoette ze Raynor Johnson, die oosterse godsdiensten aan de universiteit van Melbourne doceerde. Kort daarna richtte ze ‘The Family’ op. De sekte behoorde tot de spirituele beweging ‘New Age’ en telde op haar hoogtepunt meer dan 200 leden, overwegend middenklassers.

Drugs en mishandeling

Door adopties kwamen er ook kinderen bij de geheimzinnige pseudoreligieuze sekte, die in een huis aan de oevers van het Australische Lake Eildon leefde. Minstens veertien kinderen groeiden in gevangenschap op met het idee dat Hamilton-Byrne hun moeder was. Ze kregen thuisonderwijs en moesten zich aan het strikte regime van de goeroe houden. Maar dat was niet alles. De sekte diende de minderjarigen drugs toe en werd er ook van beschuldigd hen uit te hongeren, te mishandelen en te hersenspoelen.

Het huis van The Family aan Lake Eildon. Foto: Mark Wilson

Pas twintig jaar na de oprichting kwam de politie de groep op het spoor en werden de kinderen bevrijd. Ze verkeerden in een verwarde staat. Ben Shenton, 15 jaar op het moment van de bevrijding, herinnert zich dat eerste moment van vrijheid nog goed. “Ik besefte dat ik niet langer in angst moest leven”, vertelde hij aan de Australische krant The Age.

“De heks is dood”

Voor de mensonwaardige gebeurtenissen in haar sekte moest de goeroe uit Victoria nooit voor de rechter verschijnen. Dat had ze te danken aan haar contacten in hogere kringen. Zo zag een inspecteur van het onderwijsdepartement geen graten in het thuisonderwijs dat Hamilton-Byrne gaf. In 1982 schreef hij in het verslag dat de kinderen keurig in uniform rondliepen, goed verzorgd werden en dat hun onderwijsstandaarden hoger lagen dan die van hun leeftijdsgenoten.

Hamilton-Byrne bracht haar laatste jaren door in een verpleegtehuis. Ze stierf donderdag aan de gevolgen van dementie. “De heks is dood” las voormalig detective Lex de Man, die destijds onderzoek deed naar de sekte, op zijn gsm. “Ik wist meteen wat dat betekende”, zei hij aan The Age. Hij heeft “geen traan gelaten” voor de dood van “een van de meest kwaadaardige mensen in Victoria”.