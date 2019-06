Het Europees kampioenschap voetbal voor beloften: uw praktische gids in vijf vragen

In Italië begint zondagavond het EK voetbal voor beloften met de partij tussen onze jonge Rode Duivels en Polen (aftrap 18u30). Alles wat u moet weten van deze Europese titelstrijd leest u hieronder.

LEES OOK. Het EK voor beloften heeft een historisch droomelftal om van te duizelen: deze sterren braken door bij de U21

LEES OOK. Vanaf nu is het aan deze Jonge Duivels op het EK U21: wij geven u de toogmunitie om mee uit te pakken over de 23 Belgen

Wat valt er te winnen ?

Behalve eeuwige roem als Europees kampioen, staat er ook een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Japan op het spel. De vier plaatsen voor de Spelen gaan naar de vier halvefinalisten: dat zijn de groepswinnaars van de drie poules, net als de beste tweede. Mocht Engeland – dat een groep deelt met Frankrijk, Kroatië en Roemenië - bij die vier halvefinalisten eindigen, komt er een barrageduel voor dat vierde ticket. Engeland maakt namelijk deel uit van Groot-Brittannië en is dus zelf geen lid van het Olympisch Comité. Dat barrageduel wordt dan gespeeld op 27 juni tussen de twee andere ploegen die als tweede eindigden. Tweede eindigen en een beetje geluk voor Engeland kan dus volstaan voor de Belgen om naar Jpapan te mogen.

Wat mogen we verwachten van de Belgen?

Foto: BELGA

Helaas, niet al te veel. De beloften hebben de pech dat ze in een loodzware groep met Spanje en het gastland Italië werden geloot. Bovendien mist bondscoach Johan Walem, naast de pas geblesseerde Jordi Vanlerberghe, twee absolute hoekstenen van de ploeg die in de kwalificaties onklopbaar bleek: topschutter Landry Dimata en de rots achterin, Zinho Vanheusden. Niet alleen is de defensie daardoor zijn sterkste pion kwijt, voorin moet ex-Anderlecht-spits Leya Iseka nu de aanval torsen. Deze lichting heeft talent maar moet het ook vooral hebben van een uitstekende sfeer. Op dit tornooi komt het echter ook aan op kwaliteit. Mochten de beloften voor Italië of Spanje kunnen eindigen, zou dat een hele krachttoer zijn.

Wie is de favoriet voor winst?

De grote voetbalnaties, uiteraard. Duitsland won de EK-finale twee jaar geleden van Spanje, stoomde met de vingers in de neus door de voorronde en zit in de makkelijkste groep, met Oostenrijk, Denemarken en Servië. Andere favorieten Frankrijk en Engeland ontmoeten elkaar in de groepsfase, net als Italië en Spanje. De druk ligt evenwel bij de manschappen van Luigi di Biagio. Het gastland stelde zijn sterkst mogelijke kern samen en riep niet minder dan acht (!) spelers op die al bij de A-ploeg van Italië debuteerden.

Wanneer spelen de Belgische beloften?

Zondagavond om 18.30 uur begint de nationale U21 aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Polen, tevens de openingswedstrijd van het EK. Woensdag 19 juni (18.30 uur) volgt de clash met Spanje, drie dagen later op zaterdag 22 juni (21 uur) is er het laatste groepsduel met gastland Italië.

Foto: BELGA

Waar kan ik de wedstrijden bekijken?

Op Sportwereld.be voorzien we uiteraard live verslaggeving met quoteringen en analyses achteraf. De wedstrijden worden ook uitgezonden door de VRT op Canvas én de RTBF. Of live natuurlijk, voor wie in de buurt is. Alle wedstrijden vinden plaats in Noord-Italië en San Marino, meer bepaald in de stadions van Sassuolo, Bologna en Udinese. Ook in Trieste, Cesena en het nationaal stadion van San Marino wordt er gevoetbald. De finale vindt plaats in Udine. De Belgen werken al hun groepswedstrijden af in het MAPEI-stadion van Sassuolo, in Reggio Emilia. De jongens van Walem trainen ook in het fonkelnieuwe oefencentrum van Sassuolo, pas ingehuldigd.