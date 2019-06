Eetstoornissen, zwanger van een crimineel, jeugdtrauma’s en zelfmoordneigingen: royals bewijzen steeds vaker dat ze ook maar mensen zijn

Koning Filip (59) heeft voor het eerst gepraat over zijn moeilijke schooltijd en leerproblemen. Eerlijk en openhartig. Hij voegt zich daarmee bij de nieuwe generatie royals die zonder taboe getuigen over vroegere eetstoornissen, zelfdoding in de familie en andere trauma’s. Maar het houdt in hun positie ook risico in, waarschuwt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter.