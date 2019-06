Mexico plooit voor Trump: 825 bijkomende agenten naar Amerikaanse grens

Mexico gaat 825 extra agenten posten aan de grens met de Verenigde Staten om het aantal migranten dat naar de VS trekt, te beperken. De maatregel maakt deel uit van een akkoord met de VS, zo heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard meegedeeld.

Een geplande ontplooiing van 6.000 Mexicaanse troepen aan de grens met Guatemala zal dinsdag voltrokken worden, zo zei Ebrard tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Andres Manuel Lopez Obrador.

Duizenden migranten trekken dagelijks de Guatemalaans-Mexicaanse grens over op weg naar de VS. Die laatsten dreigen met importheffingen als de influx niet stopt. Meer dan 670.000 migranten hebben sinds januari de Amerikaanse grens bereikt, zo moet blijken uit Amerikaanse data.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag op Twitter aan dat de VS en Mexico een deal hebben gesloten over de aanpak van illegale migratie. Daarmee werd de op maandag geplande invoering van importheffingen op Mexicaanse producten opgeschort. Afgesproken is dat Mexico de Nationale Garde gaat inzetten bij de zuidgrens met Guatemala om de toestroom van migranten te beperken. Daarnaast zullen asielzoekers die de VS inkomen, worden teruggezonden naar Mexico waar ze de aanvraagprocedure moeten afwachten.