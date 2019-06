Boris Johnson niet happig op televisiedebat, rivalen uiten gezamenlijk kritiek

Boris Johnson, de topfavoriet om Theresa May op te volgen als Brits premier en leider van de Conservatieve partij, gaat niet in op de uitnodiging van Channel 4 voor een televisiedebat met zijn vijf rivalen nu zondag. Hij vreest dat het een “kakofonie” zou worden, zegt hij aan de BBC. Aan een debat dat de Britse openbare omroep dinsdag organiseert - na de tweede stemronde - wil hij wel deelnemen.

Boris Johnson is één van de zes nog overblijvende kandidaten in de race naar Downing Street 10. Bij de eerste stemronde gisteren/donderdag kon hij 114 van de 313 Tories in het Lagerhuis overtuigen. Zijn dichtste rivaal, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, moest het met 43 stemmen stellen. Drie kandidaten vielen af omdat ze niet de vereiste 17 stemmen haalden, minister van Volksgezondheid Matt Hancock gooide vrijdag zelf de handdoek in de ring.

“Kakafonie”

Televisiezender Channel 4 organiseert zondag een debat tussen de zes overblijvende kandidaten. Maar Johnson heeft laten weten dat hij de uitnodiging afwijst. Het zou een “kakofonie” worden, vreest hij. “Ik denk dat het belangrijk is dat we een verstandig, volwassen debat kunnen hebben. Mijn ervaring leert mij dat wanneer je een hele hoop kandidaten hebt, het een kakofonie kan worden en ik denk eerlijk gezegd dat de mensen de laatste drie jaar al genoeg debatten tussen Conservatieven hebben gezien”, zei hij vrijdag aan de Britse openbare omroep BBC. Zijn debatzuil blijft in elk geval staan, reageerde Channel 4, maar dan leeg.

Kritiek

Zijn rivalen reageerden in een gezamenlijk statement. De leiderschapsverkiezing is een “cruciaal moment voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Conservatieve partij, en alle kandidaten moeten zich openstellen voor openbare kritiek”, vinden Jeremy Hunt, Michael Gove, Dominic Raab, Sajid Javid en Rory Stewart. Zij nemen wel allemaal deel aan het debat op Channel 4.

Volgens The Guardian is de entourage van Johnson er vooral voor beducht dat de andere vijf kandidaten zich allemaal tegen hem keren. In dat geval heeft hij maar weinig te winnen bij een televisiedebat. Aan een debat dat de BBC dinsdagavond organiseert wil hij wel deelnemen. Dinsdag vindt de tweede stemronde binnen de Conservatieve fractie plaats en is er minstens nog één kandidaat afgevallen, maar wellicht zijn het er meerdere.