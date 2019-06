West-Vlaamse zijspancrossers verbazen de wereld met spectaculaire backflip

Pittem - De Pittemse motorcrosser Jason Van Daele kondigde een aantal maanden geleden aan een freestylestunt voor te bereiden die niemand in de motorsportwereld hem voordeed en hij hield woord: samen met een vriend voerde hij met een zijspan een backflip uit. “We hebben de motorsport verbaasd en dat was de bedoeling”, aldus dakwerker Van Daele, die nog steeds nageniet na de succesvolle stunt.

Jason Van Daele uit Pittem en Birgen Beernaert uit Lichtervelde leverden de wereldstunt vorige week donderdagmiddag 6 juni in de kleigroeve in Pittem, maar de beelden van het exploot doken pas vrijdag op. “We hadden ons ook al in de kleigroeve voorbereid. De harde ondergrond is er ideaal. Op gras bijvoorbeeld waren wij veel afhankelijker geweest van de weersomstandigheden”, zegt de 28-jarige Van Daele.

Een moment met niet al te veel wind die dan nog in de rug blies: dat was het ideale tijdstip. “Aangezien de hele site moest worden vrijgemaakt, diende de stunt er op die ene dag uit te komen. We hadden al vaak geoefend op een reuzegrote airbag, maar dat is natuurlijk hetzelfde niet.”

(Lees verder onder de video)

Bij de eerste poging zónder die zachte landingsplaats kwam het duo ten val. “Zonder veel erg, omdat het probleem niet bij de rotatie lag”, aldus nog Jason. “We beseften van meet af aan dat daar het gevaar lag, want dan dreigden we onder onze zijspan te belanden.”

Andere bakkenist

Opvallend: niet de Nederlandse bakkenist Robbie Bax, maar Jasons kameraad Birgen Beernaert (31) voerde mee de stunt uit. Nochtans was Bax er het grootste deel van de voorbereidingen bij. “Voor Robbie begon echter het WK en was het risico op blessures te groot. Gelukkig kreeg ik Birgen zo gek”, zegt Jason lachend. “Hoewel hij in het verleden nog bakkenist is geweest, hebben we met een aantal vrienden toch wat overredingskracht nodig gehad.”

Thuis in Pittem geniet dakwerker Van Daele nog uitgebreid na van zijn stunt. “We hebben de motorsport verbaasd en dat was de bedoeling. Blij dat we de sport eens op deze manier in de schijnwerpers brengen, want doorgaans komen we negatief in het nieuws.”

Een volgende zijspanstunt hoeven we overigens niet meteen te verwachten van Jason en Birgen. “Ik dacht deze klus in een drietal maanden te kunnen klaren, maar het zijn er zes geworden. Laat ons hier maar nog even van bekomen.”