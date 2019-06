Rampvlucht getroffen door bliksem voor dodelijk inferno

De onderzoekscommissie belast met de vliegtuigramp van vorige maand op de luchthaven van Sjeremetjevo, bij Moskou, heeft de eerste resultaten vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de automatische piloot van slag was na een blikseminslag. De Soechoj Superjet 100 vloog ook te snel bij de landing en was te zwaar geladen. Na een buiklanding vloog de machine in brand. Daarbij zijn 41 inzittenden om het leven gekomen.