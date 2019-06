Deze groepen hebben er alles voor om de Plezantste Vereniging te worden: de meest opmerkelijke acties op een rijtje

Dappere ballerina’s die de boksring in kropen, zwemmers die de skipiste trotseerden, kinderen die de spanning opdreven met tromgeroffel. Heel wat verenigingen deden hun uiterste best om er de voorbije weken met vlag en wimpel bovenuit te steken. Wij zijn immers nog tot zondag op zoek naar dé Plezantste Vereniging, één uit de 45.000 in Vlaanderen. Maar hoe beslis je op het laatste moment nog voor wie je stemt? Wij zetten de zotte acties, kleine gebaren, mooie momentjes en de battles bij radiozender Nostalgie even in de kijker.

Voor onze camera hadden heel wat leden van verenigingen er iets voor over om te laten zien dat ze wel écht anders zijn en écht iets anders durven doen. Verenigingen verenigde zich om op te vallen. En dat had een bijzonder resultaat.

De Scouts van Schoten kreeg gezelschap van bomma Lutgard Janssen. Klimmer Robin Verboven liet zich van zijn dapperste kant zien. In de kunstacademie voor Beeldende Kunst kwam Harley Davidson-fanaat Frederik Cornelis poseren. En het skiteam Zondal kreeg gezelschap van zwemmer Nick Smet, terwijl skiër Laura Alix terechtkwam in manège Brabo. Duiker Mark Goovaerts maakte dan weer kennis met de doedelzakvereniging ‘Belgian Blend Pipe Band’. En als kers op de taart sprong ballerina Zita Van de Velde eruit bij boksclub ExXxtreme Sports.

Battles op Nostalgie

Niet alleen bij ons, maar ook bij partner en radiozender Nostalgie was het menens. Wie écht wou bewijzen dat ze de strijd rechtstreeks durfden aangaan, konden zich op radiozender Nostalgie van hun beste kant laten horen. Twee groepen gingen er in de vroege uurtjes live tegenover elkaar staan, met bijzondere resultaten.

De winnaars waren Popkoor Vocalicious, turnkring Sterk en Vroom uit Wintam, Ja!Wadden Speelreizen, Hoogstudentenvereniging Intermedia en Chiro Lore uit Antwerpen. De opmerkelijkste momenten? Die zie je hier:

Van tromgeroffel tot compilatievideo’s

Maar niet alleen grote of gedurfde acties tellen. Want onze verenigingen zijn net zo geweldig dankzij alle kleine gebaren en intieme acties. Ook daar wisten heel wat verenigingen in uit te munten.

De kinderen van ‘Love To Move’ uit Essen willen maar wat graag de titel binnenhalen. Om de twijfelaars over de streep te trekken gingen ze voor een bijzondere choreografie inclusief percussie op een springbal, die ze op hun sociale media met de wereld deelden. Om de spanning erin te houden gingen ze voor “tromgeroffel”. Met een aanstekelijk filmpje als resultaat:

Basisschool de Lettertuin uit Koekelare stuurde dan weer twee jonge dames op pad om hun Rekruteringscomité een extra boost te geven. Een slimme tactiek, die hun alvast heel wat likes op Facebook opleverden, en mogelijks ook in onze stemming.

Feestcomité Duisberg haalde haar montagekunsten boven om te laten zien hoe gezellig hun vereniging wel niet is. Feestfoto’s, cartoons, zicht op hun evenementen: we krijgen het allemaal te zien. “Stem uw vorken, slijp uw potloden”, voegen ze er nog enthousiast aan toe.

