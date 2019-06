Jouw allerlaatste kans: stem nu om jouw favoriet tot Plezantste Vereniging te kronen

Dit is je allerlaatste kans om mee te beslissen welke groep dé Plezantste Vereniging van Vlaanderen wordt. Na twee weken van hevige strijd is de deadline daar: op zondag 16 juni gaat het digitale stemhokje om 23u59 onverbiddelijk dicht.

Stem hier om jouw favoriete vereniging tot Plezantste Vereniging te kronen.

Buren en collega’s worden nog snel warm gemaakt, mama’s en papa’s leggen de laatste hand aan hun campagne, leden beginnen aan een allerlaatste spurtje. Want om middernacht is de stemming voorbij en is het bang afwachten: welke van de 45.000 verenigingen krijgt de titel van de Plezantste Vereniging?

LEES OOK. Zo plezant vinden Vlamingen het verenigingsleven: hoeveel zijn er eigenlijk? En welke is het populairst?

Nadien begint het serieuze werk: wij bekijken hoe Vlaanderen stemde. Per gemeente zal één vereniging de eretitel mogen dragen. De winnaar moet nog even wachten, maar op zaterdag 22 juni brengen we het verlossende nieuws via onze website. Nipt de winst aan je neus voorbij zien gaan? Dan kan je ook nog kijken of je de top 5 hebt gehaald.

Provincietitel en grote winnaar

Maar daar stopt het nog niet. Onze jury berekent immers ook wie de provinciewinnaar is. Het aantal stemmen wordt afgewogen tegen het aantal inwoners en de groep met het strafste percentage krijgt nog beter nieuws: zij mogen zich Plezantste Vereniging van hun provincie noemen.

LEES OOK. Deze groepen hebben er alles voor om de Plezantste Vereniging te worden: de meest opmerkelijke acties op een rijtje

Dat niet alleen, zij krijgen de kans om zich te bewijzen voor onze vijfkoppige jury. Onze jury gaat ter plaatse bij de winnende vereniging van elke provincie en schrijft een heus rapport uit. Wie het best scoort, krijgt op 29 juni de hoofdprijs: zij mogen zich de beste vereniging van Vlaanderen kronen. En dat levert nog iets op ook: een veiligheidscheck van AXA en een cheque van 1.000 euro.

Klaar om jouw favoriete vereniging nog snel aan de winst te helpen. Stem dan nog tot middernacht.