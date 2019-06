Zes Belgische kinderen zijn teruggehaald uit Syrië: waarom weeskinderen eerst komen, en ISIS-vrouwen (nog) niet

De zes Belgische weeskinderen uit detentiekampen in Syrië zijn vrijdagavond aangekomen in ons land. Dat gebeurde per vliegtuig, op de luchthaven van Melsbroek. Ondertussen hoopt Child Focus ook om een zevende kind uit het voormalige kalifaat te laten repatriëren. Maar hoeveel kinderen zitten nog in het voormalig ISIS-gebied en wat gebeurt er precies met hen na hun terugkeer?