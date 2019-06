Pech blijft Mario (51) achtervolgen: twee jaar geleden besmet met legionella, nu zwaargewond bij ongeval op Antwerpse ring

Bij een verkeersongeval op de Antwerpse ring raakte Evergemnaar Mario Paelinck (51) zwaargewond. Om een nog onbekende reden reed hij met zijn lichte bestelwagen in de staart van een file tegen een truck. Nog meer ellende dus, nadat hij ruim twee jaar geleden al besmet raakte met de legionellabacterie. Sindsdien is hij niet meer als vroeger.

“Voor Mario en ik kwam de ontdekking van de bron van de legionellabesmettingen in mei als een verlossing. Mijn man was al in 2017 immers het slachtoffer van de ziekte en kan nog altijd niet alles ...