De Belg die Julian Assange van zijn uitlevering aan Amerika moet redden: “Eén voet in de VS en hij komt nooit meer vrij”

Hij is gespecialiseerd in internationale uitleveringsdossiers, maar schuwt daarom geen “alledaagse” strafzaken. Hij straalt altijd een geruststellende sereniteit uit, pleit met kennis van zijn zaken, zonder theatraliteit. Christophe Marchand maakt als enige Belg deel uit van het team van internationale pleiters dat Wikileaksman Julian Assange (47) uit handen van het Amerikaanse gerecht moet redden.

