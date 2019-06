Topmagistraten dachten dat ze onaantastbaar waren, tot Netflix een reeks maakte over beruchte verkrachtingszaak

Een Netflix-serie heeft een einde gemaakt aan de carrières van Linda Fairstein en Elizabeth Lederer. De twee topmagistraten hadden eind jaren negentig vijf zwarten laten veroordelen in een sadistische verkrachtingszaak. Onterecht, zo bleek later. Toch bleven Fairstein en Lederer aan de top van de rechterlijke macht in de VS. Tot Netflix het verhaal in een documentaire goot.