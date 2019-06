Patiëntjes met suikerziekte krijgen gezelschap van robot op kamer

In het universitair ziekenhuis in Brussel is vrijdag de nieuwste generatie zorgrobots voorgesteld. Die zullen voortaan kinderen met suikerziekte bijstaan in de eerste dagen na hun diagnose. Tijdens die eerste dagen moeten de kinderen heel veel informatie verwerken over hun ziekte, hun nieuwe dieet, hun glucosemeter, en ga zo maar door. “En dat op een moment dat ze vaak verdrietig zijn”, zegt professor Inge Gies.

De nieuwe robot, die mee op de ziekenhuiskamer verblijft, helpt met het leerproces. Op zijn tablet kunnen de kinderen educatieve spelletjes spelen. De robot ziet ook wat er rondom gebeurt, en gebruikt die informatie om het slim te spelen. “Hij kiest zijn momenten”, zegt Gies. “Als het kind rustig is, schuift hij eropaf omdat hij weet dat zo’n moment ideaal is om bij te leren.”

De robot werkt met gezicht- en spraakherkenning. “Hij weet dus wie er aan het spelen is, en onthoudt de fouten. Zo weet je als dokter nadien perfect wat nog beter moet.” Nog handig: de robot staat in verbinding met de glucosesensor die op het lichaam van de kinderen kleeft. Als er een suikerdip op komst is, kan hij het kind waarschuwen. Hij stuurt die informatie ook door naar de artsen.

Voorlopig gebruikt het ziekenhuis twee robots. Later willen de artsen hem ook inzetten voor het coachen van kinderen met andere chronische aandoeningen, zoals obesitas.