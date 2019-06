Gepensioneerde man wint meer dan 300 miljoen, maar blijft bescheiden: “Ik zal nog steeds mijn jeans dragen”

Een 66-jarige man uit de Amerikaanse staat North Carolina kan amper geloven dat hij in één klap multimiljonair is geworden. De gepensioneerde winkeluitbater dacht dat hij 50.000 dollar had gewonnen met de ‘Powerball’ (de Amerikaanse versie van de Lotto, nvdr.), maar toen hij goed keek, ontdekte hij dat hij “alle cijfers had”. Charles W. Jackson strijkt daardoor meer dan 300 miljoen dollar op, maar wil “proberen om niet te veranderen”. De man deelt alvast enkele miljoenen uit aan goede doelen en belooft dat hij nog steeds zijn jeans zal blijven dragen. “Maar misschien wel een nieuwe”, klinkt het.