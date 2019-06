Reclamebureau heeft dé oplossing tegen hardrijders: versier de gevels als bordelen

Het ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek waarbij donderdag een 14-jarig meisje gewond raakte, gebeurde vlak voor de kantoren van de Mortierbrigade, het reclamebureau van Jens Mortier. Het bracht de uitvinder van de “Zonder Haat Straat” op een ludiek idee: “We hebben een bordeellook voor onze ramen aangebracht. Mensen rijden trager als er bordelen zijn, dat leert de befaamde Aarschotstraat ons”, zegt Mortier die hoopt op meeval. “Hopelijk doen de buren mee en wordt het hier snel veiliger. Want nu vlammen ze hier door. Het is hier levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers”. Mortier is geschandaliseerd door het feit dat de aanrijder al vrij is. “Onbegrijpelijk en hallucinant”.