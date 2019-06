Meeste ouderen die mishandeld worden wonen samen met dader

De meeste bejaarden die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling, wonen samen met de dader. Zo’n 63 procent zegt onder hetzelfde dak te wonen als de pleger. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). Vorig jaar kwamen er 444 klachten tot bij VLOCO. Dat zijn zo’n negen gevallen per week. Een kwart van de klachten gaat over fysieke mishandeling. Maar eveneens een kwart van de klachten gaat over psychische mishandeling.

Ruim 75 procent van de slachtoffers is ouder dan 75 jaar. Zeven op de tien slachtoffers zijn vrouwen.

Plegers zijn in 78 procent van de gevallen een familielid, bijvoorbeeld de partner of het kind. “Dat is ook één van de verklaringen waarom ouderen het moeilijk hebben om aan de alarmbel te trekken”, zegt VLOCO.