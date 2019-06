Beloftencoach Johan Walem over de ploeg waarmee hij het EK speelt: “Ik heb vier spelers die nu bij de Rode Duivels iets kunnen doen”

Blijken het mannen of zijn het nog jongens? Twaalf jaar nadat de Belgische U21 in Nederland de halve finales haalden en zich zo voor het eerst sinds 1920 plaatsten voor de Olympische Spelen, is het aan de Jonge Duivels anno 2019 om te tonen dat er nog leven is na Eden Hazard. In Italië, het land waar Johan Walem nog een kledingzaak heeft, maar ook een voetballende zoon, monstert de bondscoach samen met ons zijn troepen. Kritisch voor zichzelf en het verleden, waarin gehypete talenten het niet waarmaakten.

Wanneer is dit toernooi voor u geslaagd?

“Door hier te zijn, is het al geslaagd. Wat we in de kwalificaties hebben gerealiseerd, was uitzonderlijk. We werden geen enkele keer geklopt. Maar we moeten de ...