Man riskeert celstraf omdat hij transmigranten bij hem thuis liet rusten

Sint-Jans-Molenbeek -

Een 72-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek riskeert tien maanden celstraf voor hulp bij ­illegale migratie. De man bood onderdak aan een 100-tal Indische en Afghaanse transmigranten die via de haven van Zeebrugge in Groot-Brittannië wilden geraken. “Mijn cliënt liet hen tot rust komen in zijn woning in Brussel. Hij heeft daar nooit een cent aan verdiend”, stelt ad­vocaat Jean Marie de Meester die de vrijspraak vraagt. “Hij wist dat ze in Groot-Brittannië probeerden te geraken. Maar als mijn cliënt veroordeeld wordt, dan is elke hulpverlener of organisatie voortaan vogelvrij.”