Van grap tot echt interimbureau: al 1.000 vluchtelingen klopten aan bij Refu Interim

Gent -

Zo’n duizend vluchtelingen en asielzoekers hebben reeds aangeklopt bij ­Refu Interim voor een vrijwilligersjob op festivals of evenementen. Wat begon als een grap tijdens de Gentse Feesten, is een vaste waarde geworden voor werkgevers in en buiten Gent. “Eigenlijk zijn die vluchtelingen niet zo anders dan je wel denkt.”