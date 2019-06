“Provincies en gemeenten ondergraven Vlaams winkelvergunningsbeleid”

Het wordt in Vlaanderen almaar moeilijker om een buurtsupermarkt uit te breiden, laat staan er een nieuwe te bouwen. Nochtans is zo’n supermarkt na het verdwijnen van de laatste bakker of slager almaar vaker de enige winkel waar buurtbewoners terechtkunnen, klinkt het bij Unizo.

“Onze buurtsupers met bouw- of verhuisplannen botsen in stijgende mate op weigeringen van de lokale overheden om de nodige vergunningen af te leveren”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten. “Dat staat haaks op het kernversterkende beleid dat de Vlaamse overheid wil uitdragen. Wij hebben zelf kennis van een tiental weigeringen en bij verdere navraag blijken er nagenoeg vijftig gelijkaardige gevallen te zijn in het afgelopen jaar.”

Nochtans is het versterken van de lokale handelskernen net de topprioriteit in het Vlaamse winkelvergunningsbeleid, om de leefbaarheid te bevorderen en de groeiende leegstand en verloedering tegen te gaan. “Het is op zich al niet evident om een buurtsuper in de handelskern te vestigen. Zo’n winkel heeft nood aan een minimaal aantal vierkante meters om tegemoet te komen aan de vragen van de klant. Als onze leden dan de financieel zware inspanning doen om tegemoet te komen aan eisen van de gemeente, dan worden ze alsnog teruggefloten door de provincie. Dat is pure kafka.” (krs)