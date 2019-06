Ook bij Genk beweegt er wat: Brighton wil Trossard als vervanger voor Izquierdo

Leandro Trossard heeft er een concrete optie bij. Ook het Engelse Brighton & Hove Albion heeft nu zijn zinnen gezet op de 24-jarige winger van Racing Genk. Het bracht eerder deze week een bod uit, dat door de Limburgers werd geweigerd, maar de onderhandelingen lopen nog.

Brighton & Hove heeft niet de allure van Arsenal, dat eerder dit seizoen al met zijn entourage sprak. Het ontsnapte in de Premier League immers maar net aan de degradatie. Toch staat Trossard zeker open voor deze move. Andere dossiers, zoals Wolfsburg, liggen voorlopig ook wat stil.

U vraagt zich misschien af: wat dan met José Izquierdo? De 26-jarige Colombiaan trok twee jaar geleden nog voor 15 miljoen euro van Club Brugge naar Brighton, en speelt op dezelfde positie als Trossard, op de linkerflank. Sinds het WK vorig jaar in Rusland is hij echter op de sukkel met de knie. Izquierdo werd toen geopereerd, maar blesseerde zich in december een tweede keer. Na de winterstop kwam hij nog wel sporadisch in actie, maar een nieuwe operatie was onvermijdelijk. Daardoor is hij out tot november – reden te meer om Trossard te halen. Afwachten of Brighton ver genoeg wil gaan, bij Genk hopen ze immers op 20 miljoen voor het goudhaantje met de prima statistieken. Onder meer Mönchengladbach, dat in Trossard de opvolger van Thorgan Hazard zag, gaf al aan dat die vraagprijs voor hen te hoog was.