Dertig bewoners geëvacueerd door brand in parkeergarage: rookpluim ver zichtbaar

Bewoners van het getroffen appartementsgebouw in de Emiel Verreesstraat in Turnhout verzamelen op het grasplein van de Loechtenberg Foto: Bart Van den Langenbergh

Turnhout - Door een brand in de ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw in Turnhout, zijn een dertigtal bewoners een tijdlang geëvacueerd geweest. Een wagen had er vuur gevat. Er was sprake van grote rookontwikkeling. Twee wagens gingen in vlammen op, niemand raakte gewond.

De brand deed zich vrijdagavond omstreeks 20u voor. De zwarte rook verspreidde zich razendsnel door de ventilatieschachten. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer kwam massaal ter plaatse.

“De brand zelf was moeilijk te bereiken omdat er in de garage een sectionaalpoort gesloten was. We hebben eerst een opening moeten maken om tot bij de brandhaard te kunnen komen”, zegt een woordvoerder van de lokale brandweer aan GVA. “De hele garage hing vol rook waardoor de zichtbaarheid nihil was. Maar we hebben het vuur relatief snel onder controle gekregen. De rook verspreidde zich via de schachten van de garage wat er spectaculair uitzag.”

De brandweer besloot om de bovenliggende appartementen te ontruimen.