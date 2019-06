Oostende - In de haven van Oostende is een zeilschip onder begeleiding van de scheepvaartpolitie binnengebracht. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd. Aan boord waren negen Albanese mannen. De federale politie is een onderzoek gestart.

