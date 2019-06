Twee maanden na verwoestende brand opnieuw misviering in Notre-Dame

Twee maanden nadat een verwoestende brand een goed deel van de Notre-Dame in de as legde, is er zaterdagnamiddag voor het eerst opnieuw een misviering in de beroemde kathedraal in Parijs. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit en de rector van de Notre-Dame Patrick Chauvet zullen de viering samen met andere priesters voorgaan. Slechts een dertigtal mensen, onder wie de helft priesters, zal aanwezig zijn.