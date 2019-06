Uitstel is geen afstel, maar manifestanten Hongkong halen slag thuis: “Omstreden uitleveringswet uitgesteld”

De regering van Hongkong zal de omstreden uitleveringswet nog niet doorvoeren. Dat meldt de South China Morning Post. De afgelopen week was het bijzonder onrustig, betogers kwamen er massaal op straat.

Hooggeplaatste regeringsleden zijn momenteel in conclaaf over het controversiële wetsvoorstel. Carrie Lam, de Chief Executive van Hongkong, weigert voorlopig het wetsvoorstel te schrappen, maar op aandringen van haar adviseurs zal ze de stemming opschorten. Later vandaag staat een persconferentie gepland.

Het omstreden wetsvoorstel zou het mogelijk maken om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.

Bij protesten op woensdag kwam het tot rellen tussen de politie en betogers, die met tienduizenden op straat waren gekomen. Daarbij raakten zeker 81 demonstranten en 22 agenten gewond, terwijl 11 betogers werden opgepakt. De ordediensten zetten onder meer traangas en waterkanonnen in en vuurden met rubberkogels. Ook afgelopen zondag manifesteerden de Hongkongers al massaal tegen de omstreden wet. Schattingen variëren tussen honderdduizenden en één miljoen deelnemers.

Hongkong, dat momenteel ongeveer 7 miljoen inwoners telt, was tot 1997 ruim 150 jaar in het bezit van het Verenigd Koninkrijk. Toen droegen de Britten het gebied over aan China, waarbinnen het nu nog steeds een eigen wettelijk en bestuurlijk systeem heeft. Tegenstanders van de nieuwe uitleveringswet vrezen voor de autonomie van Hongkong.