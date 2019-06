Manchester United heropent gesprekken over Youri Tielemans

Manchester United is wakker geschoten in de strijd om Youri Tielemans. De Engelse topclub nam opnieuw contact op met de entourage van de 22-jarige Rode Duivel, die door zijn sterke prestaties bij Leicester City het voorbije halfjaar kan rekenen op concrete belangstelling van meerdere Europese topclubs.

Inmiddels vonden er al meerdere gesprekken plaats tussen de vertegenwoordigers van Tielemans en Manchester United. Leicester, dat de middenvelder huurde van Monaco, is nog steeds zeer serieus maar heeft het door de sterke concurrentie een stuk moeilijker gekregen.

Zo is Tielemans ook fel in trek bij de grote ploegen uit Spanje en Italië. Het geeft wel aan in wat voor luxepositie Tielemans momenteel verkeert. Al is de interesse van Tottenham, dat in januari even in beeld was om Tielemans te huren van Monaco, ietwat bekoeld omdat niet iedereen van het bestuur van de Champions Leauge-finalist overtuigd is. Het staat sowieso vast dat Tielemans straks vertrekt bij Monaco, dat een basisbedrag van 45 miljoen euro verlangt voor het jeugdproduct van Anderlecht.