Geen treinen op hogesnelheidslijn tussen Leuven en Luik wegens kabeldiefstal

Er rijden sinds 06.00 uur zaterdagochtend geen treinen via de hogesnelheidslijn Leuven - Luik als gevolg van een kabeldiefstal tussen Leuven en Hoegaarden. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het treinverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de klassieke spoorlijn tussen Leuven en Ans (Luik).