CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor transfer Wesley, wat doet Anderlecht met Davy Roef?

Een nieuwe dag, een nieuwe portie voetbalnieuws. Als alles goedgaat, ontvangt Club Brugge 25 miljoen euro voor Wesley. Die moet nog een werkvergunning krijgen, maar dat lijkt in orde te komen. Daarnaast is er een nieuwe jeugdtrainer op komst bij Anderlecht, moet paars-wit kiezen wat het doet met doelman Davy Roef en zoekt Charleroi naar een opvolger voor Mazzu.

CLUB BRUGGE. “Wesley krijgt werkvergunning”

De transfer van Wesley Moraes naar Aston Villa wordt begin volgende week definitief afgerond. Club Brugge en de Engelsen maakten de deal al openbaar onder het voorbehoud van medische testen en zijn werkvergunning voor de Premier League. Beide zaken zouden echter geen problemen mogen opleveren. Meer nog: in de entourage van Wesley maakt men zich sterk dat de FA zijn work permit zeker zal toekennen. In Engeland gelden strenge regels voor voetballers die niet afkomstig zijn uit de EU. Zo wil men het hoge niveau van de competitie garanderen. Niet-Europeanen moeten een percentage caps bij de nationale ploeg over de laatste twee jaar halen. Voor Wesley is dat 30 procent aangezien Brazilië in de top tien van de FIFA-ranking staat.

Maar omdat de spits nog geen international is, valt men terug op een puntensysteem. Op basis van onder andere ervaring in de Champions League of Europa League, zijn transferprijs en zijn loon wordt dan een oordeel geveld. Aangezien het prijskaartje van Wesley 25 miljoen euro bedraagt en zijn loon in de hoogste categorie zit bij de Villains, scoort hij al aardig wat punten. En dan is er nog zijn Champions League-ervaring van vorig seizoen. Begin volgende week wordt Wesley ook medisch getest. Als er geen problemen opduiken, is de Braziliaan officieel van Villa.

CHARLEROI. Elsner trainer van Charleroi als plan-B?

Charleroi hoopte trainer Felice Mazzu te vervangen door Hein Vanhaezebrouck, maar het blijkt moeilijk om een akkoord te vinden met de voormalige coach van Anderlecht en AA Gent. Vanhaezebrouck was de topkandidaat van Mehdi Bayat en co., maar is niet te happig en heeft ook een optie in het buitenland, waardoor de kansen van plan-B Luka Elsner fel zijn gestegen. De 36-jarige Sloveen is sinds vorige zomer aan de slag bij Union en maakte daar indruk. Hij heeft er wel nog twee jaar contract en daarover wordt dus nog onderhandeld. De gesprekken tussen Charleroi en Elsner zelf, die graag wil komen, verlopen positief. Witte rook wordt in de loop van volgende week verwacht.

ANDERLECHT. Bellamy op komst, Utrecht wil Roef

Krijgt Craig Bellamy (39) een rol bij Anderlecht? David Steegen, de ex-perschef die nog steeds in dienst is van RSCA, tweette gisteren een foto van hem en de Welshman met als bijschrift new ­colleague. Bellamy is een ex-spits van onder meer Newcastle, Liverpool, Cardiff en Manchester City, waar hij twee jaar met Kompany voetbalde. Bellamy was trainer van de U18 van Cardiff en krijgt nu mogelijk ook een rol bij de jeugd van paars-wit.

Doelman Davy Roef, die vorig jaar werd uitgeleend aan Waasland-Beveren, zal beginnen bij Anderlecht, maar heeft ambitie om eerste keeper te zijn. Dat zou eventueel kunnen bij het Nederlandse Utrecht, waar John van den Brom de trainer wordt. Maar als het van Max de Jong, de keeperstrainer van RSCA afhangt, blijft Roef gewoon in het Astridpark. “Dit seizoen speelde Didillon soms met kleine pijntjes. Davy zal dus kansen krijgen. Een trio Didillon-Roef-Boeckx zou ideaal zijn.”

Foto: Photo News

Rode Duivel Thomas Vermaelen - eerder in beeld bij Anderlecht, heeft een eerste aanbieding van Olympiakos naast zich neergelegd. De Griekse topclub wilde de 33-jarige centrale verdediger, die transfervrij is na zijn vertrek bij FC Barcelona, voor twee seizoenen vastleggen, maar ving voorlopig bot. Het is nu afwachten of Olympiakos met een nieuw voorstel komt.

GENK. Mazzu wil Van Imschoot en Dessaer als assistent

Felice Mazzu wil Dennis Dessaer als zijn assistent bij RC Genk. De 35-jarige Dessaer, ex-speler van onder meer KV Oostende en White Star, is momenteel trainer bij BOKA United, een Vlaams-Brabantse tweedeprovincialer. Bij White Star was Dessaer de aanvoerder toen Felice Mazzu er coach was.

Daarnaast onderhandelde Genk gisteren ook met Tom Van Imschoot. ­Gisteren werd een principieel akkoord bereikt, ten laatste maandag wordt de komst van de trainer van Lommel SK geofficialiseerd.

*** Emilio Ferrera is op weg om trainer te worden van Dudelange. HIj vertrok nog maar pas bij Standard als assistent.