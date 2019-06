Thomas Buffel kan niet meer voetballen

Lommel SK probeerde de voorbije dagen Thomas Buffel (38) te overtuigen om nog een jaartje te breien aan zijn actieve carrière. Dat zou zelfs kunnen in combinatie met een (toekomstige) technische functie. Maar die plannen mogen in de koelkast, omdat een hardnekkige blessure de voormalige aanvoerder van KRC Genk het voetballen belet.

“Ik heb al enkele maanden last van een peesontsteking”, legt Buffel uit. “Nadat ik in het voorjaar mijn enkel verzwikte, heb ik te snel willen hervatten. Ik wilde er in mijn laatste seizoen bij Zulte Waregem nog het uiterste uithalen. Ik heb me geforceerd en blijf er de gevolgen van dragen.”

De blessure dwarsboomde de plannen van Lommel SK. “Ze hebben me inderdaad gecontacteerd”, aldus Buffel. “Maar door die blessure is het onmogelijk om het plaatje, dat zij voor ogen hadden, in te vullen. Ik had ook mentaal al een punt gezet achter mijn carrière, het is mooi geweest. Ik ben momenteel in pensioenmodus.”