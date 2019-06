Papa van Ryan (6) doet voor één keer zijn verhaal: “Hoe ze hem vermoord heeft, is te gruwelijk voor woorden”

Bree / Bocholt -

26 december 2018. Tweede kerstdag. Thuisverpleegster T.N. (35) uit Bree doodt haar zoontje van zes. Kleine Ryan. Het was papa Stefan Coemans die hem vond. Levenloos in bad. “Ik dacht eerst dat hij verdronken was. Dat ik net te laat was”, vertelt papa Stefan. “Pas sinds de reconstructie vorige week weten we hoe ze hem vermoord heeft.”