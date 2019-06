Enorme zwermen vliegen teisteren dorpen in Rusland: “Net als in een horrorfilm”

Paniek bij de inwoners van enkele dorpen in het Russische Oeralgebied. Sinds kort worden zij geteisterd door enorme zwermen vliegen. Bijna dagelijks kunnen ze een volledige emmer vullen met dode insecten. De schrik voor de plaatselijke oogsten én ziektes zit er flink in.

“We kunnen onze gewassen kleren niet ophangen om te drogen, we kunnen onze ramen niet openzetten, laat staan dat we kunnen buitenkomen...” Aan het woord is een vrouw uit een klein dorpje in het Russische Oeralgebied dat sinds kort geteisterd wordt door enorme zwermen vliegen.

De staatstelevisie kon er beelden maken van dikke wolken vliegen die door het dorpje zoemden of kropen. Er werd ook een inwoner getoond die stapels dode en stervende vliegen van de vloer van zijn huis veegde. “Iedere dag zijn er genoeg dode vliegen om er een emmer mee te vullen”, klinkt het. Inwoners omschrijven de situatie als een scène die regelrecht uit een horrorfilm zou kunnen komen.

“Het is ondraaglijk, de vliegen zijn overal”, zegt nog een andere inwoonster. “Ik ben bang voor mijn kinderen. We moeten de vliegen constant verjagen met chemicaliën, maar die lucht ademen we nadien natuurlijk weer in. Het is beangstigend.”

Hoe is het zover kunnen komen?

Maar, de vraag is natuurlijk van waar al die insecten plots komen. Volgens de eerste berichten is de invasie begonnen nadat een boer illegaal tonnen uitwerpselen van kippen had gebruikt als meststof, waarin miljoenen vliegen vervolgens hun eitjes zouden hebben gelegd. Onderzoekers hebben inmiddels bevestigd dat ze een strafrechtelijk onderzoek hebben opgestart naar het gebruik van “ecologisch gevaarlijk afval”.

Maxim Maksimov, hoofd van het pluimveebedrijf, heeft alleszins toegegeven dat hij die uitwerpselen heeft geleverd als bemesting. Maar, zo beweert hij, daar is helemaal niks uitzonderlijk of gevaarlijk aan. “Dit is veel beter dan chemicaliën”, zegt hij. “We hebben gewoon pech met het weer. Een natte lente en vervolgens een plotselinge temperatuurstijging hebben gunstige omstandigheden gecreëerd voor de vliegen om te broeden.”

De boer, Andrei Savchenko, ontkent dan weer de schuldige van de vliegenplaag te zijn. “Vliegen bestaan al miljoenen jaren en ze zijn overal”, zegt hij.

bekijk ook

Constante vliegenplaag maakt leven gezin tot een echte hel: “Ik durf geen vers voedsel meer te kopen”

In Laarne zien ze ze vliegen