Dennis Praet krijgt een nieuwe coach: Sampdoria neemt afscheid van Marco Giampaolo

Bij de Italiaanse eersteklasser Sampdoria is het contract van coach Marco Giampaolo in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club zaterdag bekend.

De 51-jarige Giampaolo was drie seizoenen aan de slag in Genua en lag er nog tot medio volgend jaar onder contract. Met Sampdoria eindigde hij afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. “Samen hebben we vooruitgang geboekt en mooie momenten beleefd”, liet voorzitter Massimo Ferrero weten. “Onze volgende coach, die ik snel genoeg zal aankondigen, moet op zijn werk voortbouwen.”

Marco Giampaolo is ook de coach die Dennis Praet naar Sampdoria haalde. De Rode Duivel heeft er een uitstekend seizoen achter de rug en kan daardoor op heel wat belangstelling rekenen, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2021.