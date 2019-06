Ryanair-stewardess en haar vriendin getuigen voor het eerst over aanval op bus nadat ze niet wilden kussen voor groep jonge mannen

Melania Geymonat (28) en haar Amerikaanse vriendin Chris (29) hebben voor het eerst gesproken over de brutale aanval op een bus in Londen na een nachtje stappen eind vorige maand. Een groep mannen had hen toen bevolen om met elkaar te kussen. Toen de jonge vrouwen niet op die eis wilden ingaan, kregen ze enkele rake klappen.

Melania (28) en haar vriendin Chris (29) zaten op de bus naar huis na een avondje stappen toen ze werden omsingeld door een groep jonge mannen. Zij eisten dat de twee vrouwen innig met elkaar zoenden terwijl zij toekeken. Toen ze weigerden, werden de vriendinnen zwaar in elkaar geslagen.

De feiten dateren van 30 mei. Sindsdien zijn er twee jonge mannen gearresteerd. Aan Channel 4 News hebben de slachtoffers nu voor het eerst hun verhaal gedaan.

Zij zeggen dat de aanvallers hen duidelijk zagen als “seksuele objecten die er waren om hen te entertainen”. Volgens Melania was het in eerste instantie een aanval naar vrouwen - en specifiek naar homoseksuele vrouwen - toe.

Hoewel zij nu wel schrik heeft om in het openbaar te verschijnen met haar vriendin, heeft Chris daar minder last van. “Ik voel me zelfs zelfzekerder dan voordien, omdat ik nu weet dat ik voor mezelf kan opkomen”, zegt ze.

Het feit dat hun foto, genomen vlak na het incident, een schokgolf heeft veroorzaakt in Londen en bij uitbreiding in de wereld, zien ze als een positief teken. Daarnaast hebben ze ook lovende woorden voor de politie die “goed is omgegaan met het incident”.

