Onbekenden bekladden gevel met schunnige graffiti: politie tast in het duister en zoekt getuigen

Turnhout - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een geval in Turnhout beklad met schunnige graffiti. De politie is een onderzoek gestart, maar tast voorlopig in het duister. Nu zijn ze op zoek naar getuigen.

De graffiti laat weinig aan de verbeelding over. Met zwarte verf schilderden onbekende penissen en scheldwoorden op de gevel van de woning. De politie Turnhout zegt dat ze een onderzoek hebben geopend naar de dader. “Maar voorlopig tasten we in het duister. Ook de eigenaar zelf weet niet wie dit gedaan kan hebben.”

Wie iets gezien heeft of weet wie verantwoordelijk is voor de graffiti, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het nummer 0800 25 101 of via opsporingen@politieregioturnhout.be.