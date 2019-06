Nadia (47) heeft dringend medische hulp nodig, wie heeft haar gezien?

Schaarbeek - Het Parket van Brussel en politie zijn op zoek naar de 47-jarige Nadia Lamarti Boukhaouch uit Schaarbeek. Ze is woensdag voor het laatst gezien, sindsdien ontbreekt elk spoor. Ze heeft medische zorgen nodig.

Op woensdag 12 juni 2019 omstreeks 6u15 werd de 47-jarige Nadia voor het laatst gezien in haar woning in de James Wattstraat in Schaarbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Nadia is 1.58 m groot en heeft een magere lichaamsbouw. Ze heeft grijs/groene ogen en blond gekleurd haar.

Wat voor kleren ze aanhad op het moment van haar verdwijning is niet geweten. Mogelijk ze draagt mogelijk een geruite jas. Nadia heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Nadia nog gezien of weet u waar zij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.