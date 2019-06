Zwaar verkeersongeval met politiecombi en personenwagen

Handzame / Kortemark - Er gebeurde even voor 13 uur een zwaar verkeersongeval op de Staatsbaan in Handzame, een deelgemeente van Kortemark. Bij het ongeval raakten een personenwagen en een politiecombi betrokken.

Beide voertuigen reden in de richting van Diksmuide. De politiecombi reed prioritair met zwaailichten en sirene, ze waren onderweg naar een opdracht. De agenten dachten dat de personenwagen remde om hen te laten passeren, maar de bestuurder had hen niet gezien en sloeg links af naar zijn woning. De bestuurder van de politiecombi merkte dat te laat op en reed achter in op de personenwagen.

De brandweer werd opgeroepen voor een aantal geknelde personen. Maar toen de hulpverleners ter plaatste kwamen, hadden de slachtoffers zichzelf al bevrijd. Verder kwamen nog twee ambulances een Mug ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen raakte lichtgewond, ook de twee agenten raakten lichtgewond. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.