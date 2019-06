Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli overleden

De Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli is zaterdag in zijn woning in Rome overleden. Zeffirelli, bekend van onder meer ‘Roméo and Juliet’, werd 96 jaar. Dat melden Italiaanse media, die de familie van de cineast citeren.

De Italiaan was regisseur, scenarist en producer. Hij regisseerde een 20-tal films en raakte bekend door zijn Shakespeare-bewerking van ‘Roméo and Juliet’ (1968). Een jaar eerder, in 1967, maakte Zeffirelli ‘The Taming of the Shrew’ met Elizabeth Taylor et Richard Burton. In 1992 draaide hij ‘Hamlet’ met Mel Gibson en Glenn Close. Naast films regisseerde Zeffirelli ook een 30-tal toneelstukken en opera’s.

Naast cineast was Zeffirelli ook politiek actief. Hij zetelde twee termijnen in de Italiaanse Senaat voor de partij van Silvio Berlusconi, Forza Italia.

Zeffirelli, geboren in 1923 in Firenze, was al een tijdje ziek.