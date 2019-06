“Vrouwen zitten graag in de keuken”: bisschop moet opstappen na seksistische uitspraak over Het Laatste Avondmaal

Een Chileense hulpbisschop is amper een maand na zijn benoeming moeten opstappen, nadat hij in een interview grapte dat er geen vrouwen aanwezig waren bij Het Laatste Avondmaal “omdat ze toch liever in de keuken zitten”.

Carlos Eugenio Irarrazabal werd door paus Franciscus benoemd om de zwaar beschadigde reputatie van de Chileense katholieke kerk te herstellen, maar had het moeilijk met de publieke aandacht voor zijn nieuwe ambt. Dat bleek ook toen hij in mei een rampzalig televisie-interview gaf, waarin hij zei dat “we moeten aanvaarden” dat er geen vrouwen aanschoven bij Het Laatste Avondmaal omdat vrouwen “toch liever in de keuken zitten”.

Die uitspraak lokte massaal protest uit van vrouwenrechtengroepen, waardoor Irarrazabal zich verplicht zag een persbericht te verspreiden waarin hij niet enkel zijn excuses maar ook zijn ontslag aanbood. De man was amper 24 dagen hulpbisschop.