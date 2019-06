Lichaam van vermiste Brusselaar (41) na half jaar teruggevonden in park

Mohamed Harrouchy (kleine foto) werd niet teruggevonden in het huis waar in februari naar hem werd gezocht (grote foto), maar in een park in de Brusselse deelgemeente Haren. Foto: jvi

Brussel - Het lichaam van de vermiste Brusselaar Mohamed Harrouchy is teruggevonden in een park in de Brusselse deelgemeente Haren. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 41-jarige man was al sinds 9 december 2018 vermist.

Het lichaam van Harrouchy werd vorige zondag teruggevonden in een park in de Verdunstraat in Haren. Het Brusselse parket geeft voorlopig geen commentaar op het lopende gerechtelijke onderzoek naar de doodsoorzaak van Harrouchy.

Half jaar vermist

De man was vermist sinds 9 december 2018, toen hij voor het laatst levend gezien werd in de Portaelsstraat in Schaarbeek. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem en zijn wagen, een zwarte Mercedes C200. De politie sloot een afrekening nooit uit.

Foto: Fedpol

In februari zochten politie, gerecht en civiele bescherming nog met de grote middelen naar Harrouchi in en rond een oude doktersvilla aan de Lenniksebaan in Dilbeek, waar eerder Brusselse jongeren op zoek waren gegaan naar een schat. Het was en is niet duidelijk wat de link was tussen Harrouchi en de zogeheten “grot van Ali Baba”. Toen werd geen spoor van de man aangetroffen.